В Германии сделали важный вывод после массированного удара ВС России по Украине

Журналист Репке после удара ВС РФ по Украине признал, что Россия побеждает

Немецкий журналист Юлиан Репке отреагировал на массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он признал, что Россия побеждает.

Он с иронией вспомнил о том, как России предрекали нехватку ресурсов. Также, как заметил журналист, на Западе говорили о том, что президент Владимир Путин якобы ищет способы выйти из трудного положения.

«У Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец конфликту — серьезно?!» — написал Репке.

Журналист добавил, что одержать победу в конфликте может только одна из сторон.

«И сейчас побеждают нас», — констатировал он.

Российские военные накануне нанесли массированный удар высокоточным оружием и авиацией энергосистеме Украины. Президент республики Владимир Зеленский признал, что многие объекты энергетической инфраструктуры в стране получили повреждения.