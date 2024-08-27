В Германии сделали важный вывод после массированного удара ВС России по Украине

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Журналист Репке после удара ВС РФ по Украине признал, что Россия побеждает

Фото: РИА «Новости»

Немецкий журналист Юлиан Репке отреагировал на массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он признал, что Россия побеждает.

Он с иронией вспомнил о том, как России предрекали нехватку ресурсов. Также, как заметил журналист, на Западе говорили о том, что президент Владимир Путин якобы ищет способы выйти из трудного положения.

«У Кремля нет стратегии дальше 2024-го, внутреннее давление растет, и оно положит конец конфликту — серьезно?!» — написал Репке.

Журналист добавил, что одержать победу в конфликте может только одна из сторон.

«И сейчас побеждают нас», — констатировал он.

Российские военные накануне нанесли массированный удар высокоточным оружием и авиацией энергосистеме Украины. Президент республики Владимир Зеленский признал, что многие объекты энергетической инфраструктуры в стране получили повреждения.

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