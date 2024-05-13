Наступление ВС России в зоне СВО подтолкнет Украину к переговорам | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 10:42 Наступление ВС России в зоне СВО подтолкнет Украину к переговорам NYT: наступление на Харьков вынудит власти Украины пойти на перемирие с РФ РИА «Новости»

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Украинские власти могут согласиться провести мирные переговоры с Россией из-за наступления российских войск на Харьков. Об этом сообщила газета The New York Times.

Ухудшение обстановки в зоне спецоперации может деморализовать Украину и ее союзников. В результате этого, уверены авторы материала, руководству страны придется провести с Россией мирные переговоры.

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«Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на лидеров Украины с целью переговоров о перемирии с Россией», — указали в издании.

В газете добавили, что у союзников Украины может сложиться впечатление, что в зоне СВО «мало что изменилось», несмотря на колоссальные деньги, выделенные ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко предположил, что ВС России могут атаковать со стороны Белгородской области, а затем пройти в Харьков. По его словам, российские военные получат возможность перерезать две большие группировки ВСУ.