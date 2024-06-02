«Запад буквально взбесился». Додик — о передаче Украине дальнобойных ракет

Додик: передача Украине дальнобойных ракет говорит о том, что Запад взбесился

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Передача Киеву дальнобойных ракет для ударов по России указывает на то, что руководство западных стран взбесилось. Таким мнением поделился с РИА «Новости» президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Он отметил, что ВСУ не способны самостоятельно использовать такие ракеты, так как не умеют управлять ими. Для обучения украинских боевиков должны приехать французские или немецкие инструкторы.

«Возникает вопрос — как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у РФ стабильная система обороны, и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился», — заявил Додик.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали бить по РФ западными ракетами. Он также представил видеокадры сбитых российскими военными HIMARS.

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