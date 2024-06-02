Додик: передача Украине дальнобойных ракет говорит о том, что Запад взбесился

Передача Киеву дальнобойных ракет для ударов по России указывает на то, что руководство западных стран взбесилось. Таким мнением поделился с РИА «Новости» президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Он отметил, что ВСУ не способны самостоятельно использовать такие ракеты, так как не умеют управлять ими. Для обучения украинских боевиков должны приехать французские или немецкие инструкторы.

«Возникает вопрос — как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у РФ стабильная система обороны, и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился», — заявил Додик.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали бить по РФ западными ракетами. Он также представил видеокадры сбитых российскими военными HIMARS.