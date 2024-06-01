ВСУ начали бить по России западными ракетами HIMARS

Украинские боевики начали атаковать территорию России с помощью западных систем вооружения. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Он показал кадры с обломками снарядов РСЗО M142 HIMARS. По словам Поддубного российские ПВО сбили над Белгородской областью свыше десятка таких ракет.

Военкор подчеркнул, что ВСУ не могли самостоятельно использовать такое оружие без помощи западных военных специалистов. Он исключил, что Украина решила проявить самодеятельность, и указал на согласованную с западными кураторами атаку.

«Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны», — добавил военкор.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о предпринятых ВСУ попытках ударить американским оружием по России. По его словам, это показывает степень вовлеченности США в украинский конфликт.