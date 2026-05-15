Занятия в рязанских школах отменили после атаки БПЛА

Занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменили 15 мая в целях безопасности. Об этом заявил в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

Он уточнил, что в школах и детских садах откроют дежурные группы для родителей, которым не с кем оставить детей.

Глава региона также обратился к жителям с напоминанием о том, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо звонить по телефону 112. Он попросил родителей обратить особое внимание детей, что нельзя трогать обломки беспилотников.

Ночью из-за налета БПЛА в Рязани погибли три человека, еще 12 пострадали. Малков уточнил, что среди раненых есть дети.

Специалисты приступили к разбору поврежденных конструкций, для жителей пострадавших домов организовали пункты временного размещения.

По данным Минобороны, в период с 08:00 до 23:00 14 мая системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 38 украинских беспилотников.