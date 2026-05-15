ПВО уничтожила 38 беспилотников ВСУ над Россией

Минобороны доложило о ликвидации 38 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в официальном телеграм-канале .

БПЛА перехватили и уничтожили в период с 08:00 до 23:00 по московскому времени. Попытки налетов ПВО России пресекли над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым.

Все эти беспилотники оборонное ведомство идентифицировало как аппараты самолетного типа.

В ночь на четверг, 14 мая, российские средства ПВО уничтожили над регионами России 36 украинских беспилотников. Это также были аппараты самолетного типа.