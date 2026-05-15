Три человека погибли и 12 пострадали при атаке БПЛА в Рязани

В Рязани в результате атаки БПЛА погибли три человека, 12 получили ранения, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале .

«Из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — сказал он.

В результате ЧП погибли три человека, 12 пострадали, среди них есть дети. Всем пострадавшим оперативно оказали помощь. Сейчас специалисты разбирают поврежденные конструкции, началась эвакуация. Жителей поврежденных домов разместят в ПВР.

«На месте работают все оперативные службы, идет ликвидация последствий. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — предупредил Малков.

Также сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника на подлете к Москве. На место падения БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.