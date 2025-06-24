Заминированный оружейный схрон украинских боевиков обнаружили близ Селидова

В окрестностях освобожденного Селидово во время зачистки нашли заминированный оружейный склад, который украинские боевики подготовили при отступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

После обезвреживания вражеских растяжек оперативники обнаружили и изъяли содержимое тайника: 22 автомата Калашникова, две снайперские винтовки, два ручных пулемета, три гранатомета, 60 гранат, 57 выстрелов для подствольного гранатомета, 3000 патронов и одну электроимпульсную натовскую мину.

«Вооружение и боеприпасы переданы для использования подразделениями Минобороны России», — отметили в ведомстве.

Ранее мобильные группы УФСБ обнаружили заминированный схрон вовремя зачистки освобожденного села Богоявленка. Силовики изъяли британскую мину L18A1, три МОН-50, 16 КПМ-3, 670 патронов к стрелковому оружию и340 кумулятивных выстрелов.