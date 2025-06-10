ФСБ обнаружила заминированный схрон в ДНР

Мобильные группы УФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили заминированный схрон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Схрон с вооружением подготовили украинские боевики при отступлении. Силовики нашли тайник во время зачистки освобожденного села Богоявленка.

«Взрывотехники УФСБ обезвредили мины-ловушки, после чего оперативники изъяли тайник», — отметили в ведомстве.

Специалисты изъяли британскую мину L18A1, три МОН-50, 16 КПТМ-3, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов. Вооружение и боеприпасы передали для использования подразделениями Минобороны России.

Ранее сотрудники ФСБ зафиксировали огромное количество попыток добычи боевой техники и ее фрагментов для Вооруженных сил Украины.