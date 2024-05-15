Заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами нашли в Авдеевке | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 08:47 Заминированные схроны ВСУ со взрывчаткой и патронами нашли в Авдеевке ФСБ обнаружила несколько заминированных схронов ВСУ в Авдеевке

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Сотрудники спецслужб нашли в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой и патронами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по ДНР.

«УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в городе Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении», — передали в ведомстве.

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Специалисты обнаружили там 33 килограмма тротила, свыше 200 гранат, 25 мин и более 120 гранатометных выстрелов, а также 22 тысячи патронов.

Ранее под Авдеевкой нашли схрон с западным оружием. В нем находились противотанковый ракетный комплекс американского производства, два шведских ручных гранатомета, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета, а также боеприпасы. Перед входом в тайник находилась растяжка с гранатой Ф-1. Арсенал попал на видео.