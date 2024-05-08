Схрон с западным оружием нашли под Авдеевкой | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 07:44 Схрон с западным оружием нашли под Авдеевкой ФСБ обнаружила схрон с западных оружием в пригороде Авдеевки РИА «Новости»

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Сотрудники УФСБ по ДНР и военной контрразведки Центрального военного округа (ЦВО) нашли схрон с западным оружием под Авдеевкой. Об этом написало РИА «Новости».

В нем находились ПТРК FGM-148 Javelin американского производства, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А, а также боеприпасы. В полуразрушенном доме были установлены растяжки с гранатами Ф-1. Сам схрон был в подвале здания.

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