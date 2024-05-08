Схрон с западным оружием под Авдеевкой показали на видео | 360°

Общество 08 мая 2024, 09:10 Схрон с западным оружием под Авдеевкой показали на видео ФСБ показала оперативное видео схрона с западным оружием под Авдеевкой

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Оперативники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике и военной контрразведки Центрального военного округа выявили тайник с западным вооружением в районе города Авдеевка. Пресс-служба УФСБ по ДНР показала арсенал на видео.

Схрон находился в подвале одного из полуразрушенных зданий. Всего силовики обнаружили в тайнике боеприпасы к стрелковому оружию, два реактивных пехотных огнемета РПО-А, 28 боеприпасов ВОГ-25, два шведских РПГ Sakrat, ПТРК FGM-148 Javelin американского производства.

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Во время обследования тайника бойцы заметили, что перед входом в тайник находилась растяжка с гранатой Ф-1.

В апреле тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории Мелитопольского района Запорожской области. Внутри заброшенного дома силовики нашли восемь гранат с запалами, автомат Калашникова, гранатомет и форменную одежду Вооруженных сил Украины.