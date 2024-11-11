Заминированные схроны на брошенных позициях ВСУ под Селидово сняли на видео

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике нашли несколько схронов с иностранным оружием в районе освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово. Кадры с места опубликовала пресс-служба силового ведомства.

По данным ФСБ, схрон с оружием подготовили боевики ВСУ при отступлении, чтобы использовать в диверсионно-террористических целях. Там находилось натовское оружие, среди которого два ручных гранатомета, 128 выстрелов ВОГ и 900 патронов к стрелковому оружию.

Также силовики обнаружили пять крупнокалиберных пулеметов, три станковых гранатометов и 14 ручных гранатометов РПГ, 410 ручных гранат, 45 противопехотных мин, стрелковое оружие и 15 тысяч патронов. Все оружие, которое нашли в украинском схроне, передадут российским военнослужащим, которые работают на Кураховском направлении.