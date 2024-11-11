Заминированные схроны ВСУ с гранатометами и минами нашли под Селидово

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением на позициях ВСУ вблизи населенного пункта Селидово в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Сотрудники ФСБ провели оперативно-боевые мероприятия вблизи освобожденного от украинских боевиков Селидова.

«Выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — уточнили в ведомстве.

В схронах ВСУ находилось натовское вооружение. В частности, два ручных гранатомета, 128 выстрелов ВОГ, 900 патронов к стрелковому оружию, пять крупнокалиберных пулеметов, три станковых гранатометов и 14 ручных гранатометов РПГ. Помимо этого, в тайнике находились 410 ручных гранат, 45 противопехотных мин, стрелковое оружие и 15 тысяч патронов. Все, что изъяли, пополнит арсенал российской армии, наступающей на Кураховском направлении.

Ранее ФСБ обнаружила тайник украинских диверсантов в Мариуполе.