Крупный схрон с боеприпасами и патронами обнаружили в Мариуполе

Крупный тайник украинских диверсантов со взрывными устройствами обнаружили в Мариуполе. По данным регионального УФСБ, противник заготовил его при отступлении с целью проведения диверсий и терактов в дальнейшем.
Оперативники УФСБ изъяли из схрона 28 штук осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.
«Боеприпасы и взрывные устройства уничтожили на специализированном полигоне взрывотехниками международного противоминного центра», — добавили в пресс-службе.
Теперь сотрудники ФСБ проводят дополнительные проверки, чтобы установить тех, кто может быть причастен к заготовке схрона.
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