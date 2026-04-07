Замглавы округа в Запорожской области погиб, спасая детей при атаке ВСУ

Первый замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко погиб при эвакуации детей из школы в Великой Знаменке, которую атаковали украинские боевики. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Он приложил все усилия для того, чтобы дети остались живы», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что эвакуация закончилась, ученики в безопасности.

Украинские дроны нанесли удар по школе № 2 утром, во время занятий. Пятеро детей и учитель получили ранения и находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, ВСУ обстреляли машину скорой помощи, приехавшую к школе. По предварительной информации, при этой атаке никто не пострадал.