В Запорожской области дроны ВСУ атаковали школу во время занятий

Балицкий: при ударе ВСУ по школе в Великой Знаменке пострадали пять детей

Украинские дроны нанесли удар по школе в Запорожской области, в здании проходили занятия. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

ЧП произошло в населенном пункте Великая Знаменка Каменско-Днепровского района.

«На момент ударов в школе находились дети, шли занятия. Предварительно, пострадали 10 человек», — отметил источник.

Губернатор Евгений Балицкий в MAX уточнил, что пострадали шесть человек, их них пятеро — дети.

«Детей оперативно эвакуировали в медицинское учреждение. Нахожусь на прямой связи с оперативными службами», — написал он.

На прошлой неделе в селе Коханое Токмакского округа погибли два работника во время полевых работ на тракторе, их атаковал украинский дрон. Балицкий подчеркивал, что сельхозтехника не имела никакого отношения к военным задачам.

Балицкий также отмечал, что без электроснабжения в регионе оставались порядка 40 тысяч абонентов. Над восстановлением инфраструктуры практически без перерывов работали 16 аварийных бригад. Губернатор поблагодарил всех местных жителей за проявленное терпение.