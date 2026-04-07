Дрон ВСУ атаковал приехавшую к пострадавшим в школе в Запорожье скорую помощь

ВСУ нанесли удар дроном по автомобилю скорой помощи, приехавшему к обстрелянной боевиками школе в селе Великая Белозерка Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

По предварительной информации, в результате варварской атаки никто не пострадал.

«Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, приехавшую в школу, которая подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника», — заявили в администрации.

Украинские военные обстреляли учебное заведение ранее 7 апреля во время занятий. Губернатор Евгений Балицкий сообщал, что ранения получили шесть человек, из них пять – дети. Пострадавших отвезли в больницу, на месте работают оперативные службы.

В начале апреля ВСУ атаковали конную ферму в Акимовском муниципальном округе. Начался крупный пожар, погибли 14 лошадей.