Замаскированные под грибы мины ВСУ в Харьковской области показали на фото

ВСУ сбрасывают мины на освобожденные территории Харьковской области. Фото замаскированных под грибы взрывчатых веществ показали в Telegram-канале военно-гражданской администрации Харьковской области.

Судя по снимку, мины внешне очень похожи на грибы. У них есть шляпка и ножка, один из них замаскировали с помощью камуфляжной ткани.

Жителей освобожденных территорий Харьковской области предупредили об опасности таких находок. Местные власти попросили население не поднимать эти предметы.

В минувшую пятницу ВС России освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области. Противник на этом участке фронта потерял свыше 1585 военнослужащих, 13 боевых бронемашин и три танка.