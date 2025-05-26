Замаскированные под грибы мины ВСУ в Харьковской области показали на фото
ВСУ сбрасывают мины на освобожденные территории Харьковской области. Фото замаскированных под грибы взрывчатых веществ показали в Telegram-канале военно-гражданской администрации Харьковской области.
Судя по снимку, мины внешне очень похожи на грибы. У них есть шляпка и ножка, один из них замаскировали с помощью камуфляжной ткани.
Жителей освобожденных территорий Харьковской области предупредили об опасности таких находок. Местные власти попросили население не поднимать эти предметы.
В минувшую пятницу ВС России освободили населенный пункт Радьковка в Харьковской области. Противник на этом участке фронта потерял свыше 1585 военнослужащих, 13 боевых бронемашин и три танка.
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