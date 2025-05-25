ВСУ стали маскировать мины под детские игрушки и грибы

ВСУ с помощью беспилотников сбрасывают мины на освобожденную ВС России часть Харьковской области. Взрывчатку маскируют под аптечки и детские игрушки, сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации Харьковской области.

«Противник способен на коварство и маскирует мины под разные предметы, которые на первый взгляд могут показаться безвредными: аптечки, деревянные палки, грибы, радиостанции и даже детские игрушки», — уточнили в сообщении.

В военно-гражданской администрации призвали местных жителей с осторожностью относится к находкам на улице. Постараться не приближаться и не поднимать подобные предметы.

Украинские войска покидая позиции в Харьковской области жестоко убивали местных жителей, обстреливая их дома. В регионе обнаружили захоронения с телами 17 человек.