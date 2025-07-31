Замалчивание масштабов удара по полигону ВСУ возмутило украинцев

Политолог Соскин: власти молчат об ударе по полигону ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы Украины понесли большие потери при атаке на учебный полигон в Черниговской области, но власти замалчивают последствия удара. Политолог Олег Соскин заявил об этом на своем YouTube-канале .

Ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер», по его словам, попала в полигон. Несмотря на мощность удара, командующий Сухопутных войск Украины Михаил Драпатый не выступил официально и не признал потери.

«И вот про этот удар в Черниговской области молчат, говорят про трех погибших <…> Удар сильнейший на самом деле. Так сколько на самом деле убитых и раненных? Сколько можно врать?» — возмутился Соскин.

Он призвал отправить главкома ВСУ Александра Сырского в отставку и вернуть Валерия Залужного, имеющего большой опыт и связи. Политолог спрогнозировал усиление атак, подобных черниговской.

Ранее украинский связист предупредил земляков о применении новых реактивных дронов-камикадзе. Узнать их можно по специфическому звуку.