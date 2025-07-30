Информация от Службы внешней разведки (СВР) России о том, что президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства сменит действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, не нуждается в дополнительных комментариях и пояснениях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне сотрудники российской разведки рассказали, что представители США и Великобритании встретились на территории одного из альпийских курортов и обсудили кандидатуры будущего президента Украины.

Участниками тайной встречи с западными коллегами также стали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель военной разведки Кирилл Буданов*, а также посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.