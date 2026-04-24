Залужный признал невозможным переход Украины в наступление

ВСУ не могут создать ударные группировки для наступления из-за постоянных ударов по военной логистике. Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, сообщил ТАСС .

Залужный пояснил, что атаки по объектам снабжения серьезно ограничивают возможности украинской армии. В таких условиях разговоры о возвращении каких-либо позиций не имеют смысла.

«Удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли начать наступление», — сказал он.

Бывший главком ВСУ добавил, что заявления части украинских чиновников о якобы отвоеванных рубежах звучат странно и не отражают реальную картину. Общую ситуацию для Украины в зоне спецоперации Залужный назвал стабильно плохой.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что потери ВСУ за все время спецоперации могли достичь двух миллионов человек.