Потери ВСУ за все время спецоперации могли достичь двух миллионов человек. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов указал, что прежние оценки, появившиеся в результате утечки несколько месяцев назад, уже не отражают текущую картину. По его словам, тогда речь шла о 1,7 миллиона человек, однако с учетом последующих событий эта цифра могла заметно вырасти.

«Потери, которые Украина понесла за время СВО, за эти четыре года, можем примерно предполагать, что около двух миллионов человек. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к двум миллионам, или уже за два миллиона. Поэтому это, конечно, очень тяжелая ситуация», — заявил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские подразделения, сформированные по схеме главкома ВСУ Александра Сырского, потеряли много боевиков. Командование ВСУ попыталось сделать войска более боеспособными, однако вместо этого ситуация вызвала негодование среди военнослужащих.