Закулисье переговоров в Мар-а-Лаго. Трамп жестко прошелся по Зеленскому

Президента Украины Владимира Зеленского оскорбило обращение на переговорах в резиденции Мар-а-Лаго. Президент США Дональд Трамп вел себя грубо и жестко, сообщил дипломатический источник The Washington Post .

Высокопоставленный дипломат лично следил за ходом встречи. Он сообщил о грубом, оскорбительном и даже жестоком обращении Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. По его оценкам, президент США показал себя невежественным.

«На данном этапе, после всего, что украинцы изо всех сил старались дать Трампу и выполнить его обещания, после того, как они устроили этот спектакль, сделали все, что от них потребовали, — услышать, что Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха? Это, вероятно, задело больше всего», — сказал он, сославшись на слова президента на итоговом брифинге.

Британское издание The Telegraph сравнило прием Зеленского во Флориде с встречей президента России Владимира Путина на Аляске. Украинского лидера, по мнению журналистов, обидело отсутствие почестей.