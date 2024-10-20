Закрытый объект ВСУ попал под удар в Кривом Роге

Закрытая и охраняемая территория ВСУ в Кривом Роге попала под удар, рассказал
РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, взрыв произошел в районе городского вокзала.
Лебедев уточнил, что удар нанесли по территории, находящейся между гаражами и бомбоубежищем.
«Кривой Рог, район вокзала, взрыв мощный», — уточнил собеседник агентства.
В конце сентября в Кривом Роге прогремело несколько взрывов. По данным местных СМИ, в регионе заметили
около двух десятков беспилотников. Спустя 10 дней ВС России ударили по позициям ВСУ в районе «военгородка» в Кривом Роге.
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