Закрытый объект ВСУ попал под удар в Кривом Роге

Закрытая и охраняемая территория ВСУ в Кривом Роге попала под удар, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, взрыв произошел в районе городского вокзала.

Лебедев уточнил, что удар нанесли по территории, находящейся между гаражами и бомбоубежищем.

«Кривой Рог, район вокзала, взрыв мощный», — уточнил собеседник агентства.

В конце сентября в Кривом Роге прогремело несколько взрывов. По данным местных СМИ, в регионе заметили около двух десятков беспилотников. Спустя 10 дней ВС России ударили по позициям ВСУ в районе «военгородка» в Кривом Роге.