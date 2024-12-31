Заключенных лишили выплат за заключение контракта с Минобороны

В России изменили порядок единовременных выплат для заключенных, заключивших контракт с министерством обороны для службы в зоне спецоперации. Приказ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, выплаты лишат граждан, которые поступили на контрактную службу, отбывая тюремный срок. Нововведение вступит в силу 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что молодые семьи участников спецоперации получат приоритет при получении выплат на покупку жилья. Размер компенсации составит 30-35% от общей его стоимости. Средства можно использовать как на первоначальный взнос, так и на погашение ипотеки.

Глава Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением безвозмездно выдавать жилье детям участников СВО, погибших или получивших инвалидность в зоне боевых действий.