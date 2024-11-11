Молодые участники СВО получат приоритет при получении выплат на покупку жилья

Молодые семьи участников специальной военной операции смогут получать выплаты на покупку жилья в первоочередном порядке. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Молодыми считают семьи, в которых обоим супругам еще не исполнилось 35 лет, вне зависимости от количества детей.

Размер выплаты составит 30-35% от стоимости жилья, ее можно использовать как на первоначальный взнос, так и на погашение ипотеки. Приобрести можно и квартиру в новостройке, и собственный дом.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко предложил выдавать жилье детям участников спецоперации, погибших или получивших инвалидность во время боевых действий. Таким семьям, по его словам, нужно уделять особое внимание.