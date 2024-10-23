В Приморье предложили выдавать квартиры детям погибших бойцов СВО

В Приморье предложили выдавать жилье детям участников спецоперации, погибшим или получившим инвалидность в ходе боев. С такой инициативой выступил глава региона Олег Кожемяко, сообщило местное правительство .

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова во Владивостоке провела первый окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства». На встрече с ней Кожемяко предложил ввести новые меры поддержки детей участников СВО. По его словам, таким семьям сейчас нужно уделять особое внимание.

«Мы все увлеклись асоциальными семьями: и лишением прав, и предоставлением жилья детям-сиротам. А дети участников СВО не входят в категорию детей-сирот, которым выделяются финансовые средства из федерального бюджета на жилье», — подчеркнул он.

Как добавил Кожемяко, ребенок должен понимать, что «отец совершил подвиг, но благодаря этому у меня есть квартира, я живу».