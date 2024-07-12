Закидал грантами. Российский боец в одиночку взял дом с тремя боевиками ВСУ в Евгеновке

Боец группировки «Отважные» самостоятельно занял опорный пункт украинских боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным журналистов, российский военный ликвидировал двух солдат 47-й бригады ВСУ в Евгеновке на Покровском направлении, а еще одного взял в плен.
«Штурмовик группировки „Центр“ приблизился к превращенному в опорник дому с военными ВСУ и закидал гранатами штурмовую группу 47-й механизированной бригады ВСУ», — подчеркнули авторы сообщения.
Ранее бойцы штурмовой группы Вооруженных сил России «Отважные» взяли украинских боевиков в клещи у села Новоселовка Первая в ДНР.
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