Закидал грантами. Российский боец в одиночку взял дом с тремя боевиками ВСУ в Евгеновке

«РВ»: российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ в Евгеновке

Фото: РИА «Новости»

Боец группировки «Отважные» самостоятельно занял опорный пункт украинских боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным журналистов, российский военный ликвидировал двух солдат 47-й бригады ВСУ в Евгеновке на Покровском направлении, а еще одного взял в плен.

«Штурмовик группировки „Центр“ приблизился к превращенному в опорник дому с военными ВСУ и закидал гранатами штурмовую группу 47-й механизированной бригады ВСУ», — подчеркнули авторы сообщения.

Ранее бойцы штурмовой группы Вооруженных сил России «Отважные» взяли украинских боевиков в клещи у села Новоселовка Первая в ДНР.

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