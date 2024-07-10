Бойцы штурмовой группы Вооруженных сил России «Отважные» взяли ВСУ в клещи у села Новоселовка Первая в ДНР. Об успехах армии РФ сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Днем ранее проукраинские СМИ писали, что российские военнослужащие успешно продвигаются, создавая угрозу окружения. Сейчас стало ясно, что важный узел украинской обороны, сдерживающий ВС РФ от наступления на Новогродовку, скоро падет.

«С севера у Новоселовки Первой уже сформированы клещи. С востока — тоже. Пока с юга они еще не смогли, но и не остановлены со стороны Уманского», — написали военкоры.

При этом армии России можно даже не окружать этот населенный пункт, так как она уже сильно усложнила логистику, подобравшись к дороге на Желанное.

Денис Пушилин ранее рассказал об успешном продвижении ВС России к Нью-Йорку и Дзержинску. Он добавил, что сложности у российских военных все же имеются, так как вражеская артиллерия пока дотягивается до Горловки.