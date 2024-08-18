Заявления стран Запада о мире на Украине назвали уловками пропаганды

Инициативам Запада нельзя верить, они являются лишь информационной и пропагандистской уловкой. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Так называемым инициативам Запада насчет мира на Украине доверять нельзя. Это информационная и пропагандистская уловка. Мы работаем в условиях информационного противостояния высокого уровня, это нужно иметь в виду. Каждое заявление Запада не есть правда по определению», — сказал он.

Константинов отметил, что в течение последнего месяца в информационном поле часто появлялись мнения о необходимости достижения мира на Украине, а также вбросы о плохом состоянии украинской армии.

«Они говорили приятное нашим ушам, а потом нанесли удар в Курске. Поэтому разговоры про мир — часть информационного противостояния», — добавил глава парламента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, с чего стоит начать переговоры по Украине.