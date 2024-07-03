Заявления Пентагона об ударах по Крыму назвали индульгенцией Украине
Рябков: США толкают Украину на провокации, чреватые расширением конфликта
США дают Украине разрешение на любые провокации, в том числе чреватые расширением конфликта. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Это отражение политики подначивания Киева и выдачи Киеву полной индульгенции на любые преступления, любые провокации, которые чреваты тяжелейшими последствиями, с точки зрения нарастания угроз более широко конфликта», — заявил замглавы МИД.
Накануне Пентагон назвал допустимыми удары ВСУ по Крыму из американского оружия.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет счел это заявление попыткой США развязать полномасштабную войну на Украине.
Удар по пляжу в Севастополе 23 июня, в результате которого погибли четыре человека, украинские боевики нанесли американской ракетой ATACMS с кассетным боезарядом.