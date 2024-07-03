В Госдуме заявили о попытке США развязать полномасштабную войну

Ударами американским оружием по российской территории власти США стремятся развязать полномасштабную войну на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим», — указал собеседник агентства.

В этом, по его мнению, и кроется причина попытки партнеров Киева придать новый импульс конфликту, чтобы он перерос в полномасштабную войну.

«Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16», — добавил депутат.

По словам Шеремета, сейчас настало время, чтобы весь цивилизованный миру поставил на место американский режим Джо Байдена, который по сути превратил Штаты в несущую международный террор и убийства страну.

О том, что ВСУ могут использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территориям, которые в США считают суверенной частью Украины, ранее заявлял пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.