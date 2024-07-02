Пентагон назвал допустимыми удары по Крыму оружием США

Пентагон считает допустимыми, если ВСУ будут наносить удары по Крыму оружием США. С таким признанием выступил на брифинге пресс-секретарь Патрик Райдер. Его слова опубликовали на сайте Пентагона.

«Наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась. Она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применять в пределах ее суверенной территории», — сказал он.

Вопрос подняли на фоне атаки украинских боевиков на пляж в Севастополе, в результате которой погибли двое взрослых и двое детей. В результате пострадали более 120 человек. Для удара ВСУ использовали американскую ракету ATACMS с кассетным боезарядом.

В минувший понедельник глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в стационарах на лечении остаются 22 пациента. Также он напомнил, что после атаки ВСУ 23 июня в несколько больниц Москвы направили 12 детей и 10 взрослых.