Заявление Трампа о потерях России в СВО оценили в Кремле

Песков опроверг слова Трампа о соотношении потерь России и Украины в СВО

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о соотношении потерь России и Украины в конфликте недостоверны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Относительно приведенных Дональдом Трампом цифр про потери сторон, то они, очевидно, отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры другие: украинские потери кратно превышают потери России», — сказал он.

Ранее Трамп в обращении к президенту России Владимиру Путину в социальной сети заявил, что ему пора действовать, чтобы урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. По его словам, в этом процессе может помочь Китай.

Кроме того, избранный президент США заявил, что Украина после начала специальной операции потеряла уже 400 тысяч человек. По мнению Трампа, ситуация рискует перерасти «во что-то большее».