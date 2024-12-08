Трамп оценил военные потери Украины

Трамп сообщил, что Украина потеряла 400 тысяч военных за время СВО

Украинская армия после начала конфликта с Россией лишилась 400 тысяч военных. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил избранный президент США Дональд Трамп.

«Украина потеряла уже 400 тысяч солдат. Зеленский хотел бы заключить сделку и остановить все это. <...> Слишком много жизней растрачивается впустую, это может перерасти в нечто более худшее. Мир ждет!» — написал он.

Днем ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с Трампом и своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. По данным газеты The New York Post, американский лидер в общении с Зеленским вел себя очень холодно и отстраненно.

Ранее стали известны детали плана по урегулированию конфликта на Украине, который разработали в администрации Трампа.