Заявление Путина об ответе на возможные удары Tomahawk оценили в Кремле

Президент России Владимир Путин сделал красноречивое и исчерпывающее заявление об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk, разъяснять здесь нечего. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне кажется, заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что нечего разъяснять», — сказал он, отвечая на вопрос о смысле слов главы государства.

Песков уточнил, что Путин говорил не о поставках дальнобойного вооружения, а о попытках атаковать российскую территорию.

Путин в четверг заявил, что в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории России ответ страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим.

Президент США Дональд Трамп публично отказал Украине в поставках ракет. По его словам, для применения оружия нужно пройти долгое обучение, но Соединенные Штаты не собираются никого учить и будут применять ракеты сами.