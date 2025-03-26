Захарова заявила об охоте киевского режима на российских журналистов

Убийство российских журналистов в ЛНР стало частью планомерной деятельности Украины по зачистке информационного пространства. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в эфире радио Sputnik .

«Для киевского режима, конечно, журналисты стали целью, мишенью. На них просто объявлена охота. Это очевидно», — сказала она.

Захарова напомнила, что раньше киевские власти действовали с помощью цензуры и закрытия СМИ, а потом плавно перешли к силовым методам и в итоге добрались до непосредственно убийств.

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военкор «Известий» Александр Федорчак погибли 24 марта в результате атаки ВСУ по гражданской машине в поселке Михайловка. После случившегося СК России возбудил уголовное дело.

Утром 26 марта стало известно гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Журналистка выполняла редакционное задание в районе Демидовки.