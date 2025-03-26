Появились сообщения о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой

Освещающий ход спецоперации блогер Владимир Романов заявил о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

По словам Романова, Прокофьева погибла в Белгородской области в районе Демидовки при выполнении редакционного задания.

«Смелый, честный и порядочный человек. Профессионал», — написал блогер.

Информацию о случившемся также опубликовал военкор Александр Сладков. Однако он подчеркнул, что официального подтверждения еще не поступило.

«Опять потеря в нашем журналистском корпусе. Ждем официального сообщения», — сообщил Сладков.

Первый канал пока не подтвердил гибель Прокофьевой.

Ранее в зоне специальной военной операции погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Его посмертно наградили орденом «За верность долгу».