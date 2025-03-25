Корреспондента «Известий» Федорчака посмертно наградили орденом «За верность долгу»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о награждении корреспондента «Известий» Александра Федорчака орденом «За верность долгу» посмертно. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Ранее Аксенов выразил соболезнования родным и близким журналиста, назвав его талантливым и мужественным человеком.
Федорчак родился в 1996 году в Феодосии. До 2022 года работал на телеканале «Крым 24», с 2022-го по 2023-й — на «Звезде». Он погиб накануне в зоне специальной военной операции. Последний репортаж корреспондента вышел в эфир 23 марта из Харьковской области.
Вместе с ним погибли оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
В тот же вечер в Курской области был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. Однако он остался жив и сейчас проходит лечение.
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