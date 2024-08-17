Захарова заявила о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС

Украинские военные начали готовиться к атаке на Курскую атомную станцию, что может стать причиной масштабной техногенной катастрофы в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Киевский режим, по поступающей информации, приступил к организации атаки на Курскую атомную электростанцию. Призываем МАГАТЭ и ООН незамедлительно выступить с осуждением этих провокационных действий», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что вероятная атака националистов на энергетический объект нарушает нормы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по ядерной безопасности.

В Росатоме заявляли, что провокации ВСУ против Курской и Запорожской атомных электростанций обернутся угрозой всему миру. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев донес эту мысль до руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.