Захарова заявила о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные начали готовиться к атаке на Курскую атомную станцию, что может стать причиной масштабной техногенной катастрофы в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Киевский режим, по поступающей информации, приступил к организации атаки на Курскую атомную электростанцию. Призываем МАГАТЭ и ООН незамедлительно выступить с осуждением этих провокационных действий», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что вероятная атака националистов на энергетический объект нарушает нормы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по ядерной безопасности.

В Росатоме заявляли, что провокации ВСУ против Курской и Запорожской атомных электростанций обернутся угрозой всему миру. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев донес эту мысль до руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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