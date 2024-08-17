Провокации ВСУ против АЭС назвали угрозой всей планете

Росатом назвал атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС угрозой всей планете

Фото: РИА «Новости»

Поступившие сигналы о подготовке украинскими боевиками провокаций против Курской и Запорожской атомных электростанций за последние сутки кратно выросли. Если ВСУ пойдут на такой шаг, то последствия на себе ощутит вся атомная энергетика планеты. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росатома сообщило РИА «Новости».

В госкорпорации подчеркнули, что эту мысль генеральный директор Алексей Лихачев донес до главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, пояснив, что киевский режим готов нарушить все постулаты ядерной безопасности при ударе по Курской и Запорожской АЭС.

«Появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ в отношении указанных АЭС. За последние сутки количество сообщений и сигналов о подготовке данной провокации увеличилось кратно», — указали в Росатоме.

Глава корпорации напомнил, что три дня назад украинский дрон взорвался в районе распределительного устройства Курской станции. В субботу, 17 августа, дрон сбросил бомбу на дорогу около Запорожской АЭС.

О подготовке украинскими боевиками провокаций с атаками на Курскую и Запорожскую атомные электростанции снарядами с радиоактивным веществом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на неназванного представителя силового ведомства.

Собеседник агентства пояснил, что целями атаки станут хранилища с отработанным ядерным топливом. Удар произойдет из города Желтые Воды Днепропетровской области.

Информацию подтвердил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что украинские войска готовят атаку под руководством западных спецслужб.

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