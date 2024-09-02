Захарова заявила, что Польша видит Западную Украину своей территорией

Польским идеологам нужна Западная Украина, и они считают эту землю своей. Об этом заявила телеканалу RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она отреагировала на призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского к странам НАТО перехватывать российские ракеты над территорией Украины. Захарова добавила, что Польша намеренно разжигает конфликт на Украине и усугубляет тем самым страдания живущих там людей.

Ранее пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши сообщила, что из-за активности российской дальней авиации в воздух поднялись истребители.

Также в конце августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что среди стран НАТО не нашлось желающих воплощать в жизнь идею Владимира Зеленского и сбивать российские ракеты над территорией Украины.