Захарова задала вопрос международным организациям после атаки ВСУ на школьный автобус

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула правозащитников в молчании после атаки Вооруженных сил Украины на школьный автобус. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат „стратегическое молчание“?» — написала дипломат.
Украинские боевики обстреляли школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Для атаки ВСУ использовали БПЛА. Пятеро детей получили осколочные ранения, также пострадал водитель автобуса. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
В начале января ВСУ ударили кассетными боеприпасами по школе в Подо-Калиновке Херсонской области. Два мирных жителя получили ранения, их оперативно госпитализировали.
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