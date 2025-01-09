Сальдо: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по школе в Херсонской области

Украинские боевики атаковали кассетными боеприпасами школу в Подо-Калиновке в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

По его словам, в селе зафиксировали 21 прилет кассетных боеприпасов. По неуточненной информации, в ходе ЧП пострадали два мирных жителя — мужчины 1974 и 1984 года рождения. Обоих оперативно госпитализировали.

«Несколько прилетов пришлось в районе местной школы. К счастью, дети еще не вышли с каникул, а педагоги успели спуститься в подвал — никто не пострадал», — заявил Сальдо.

Он отметил, что из-за обстрела получили повреждения здание школы, школьный автобус, личный автомобиль и несколько частных домов.

Ранее ВСУ ударили дроном-камикадзе по зданию Васильевской городской больницы в Запорожской области. Украинский дрон взорвался в воздухе, обошлось без пострадавших и разрушений.