Пятеро детей и водитель пострадали при ударе дрона ВСУ по школьному автобусу в Запорожье

Украинские боевики с помощью БПЛА атаковали школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу», — написал он.

Осколочные ранения получили пять детей, а также водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На место ЧП прибыли оперативные службы.

Ранее из-за сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ в хуторе Церковный в Белгородской области пострадали три человека. Они получили осколочные ранения. Двое пострадавших белгородцев поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что атаки украинских военнослужащих зафиксировали в Волоконовском и Борисовском районах, а также в Шебекинском округе.