Зеленский собрал совещание из-за ухудшения ситуации на фронте | 360°

Мир 04 мая 2024, 20:33 Зеленский собрал совещание из-за ухудшения ситуации на фронте Меркурис: Зеленский срочно собрал генштаб из-за ухудшения ситуации на фронте РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с высокопоставленными военными из-за проблем ВСУ на фронте. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала британский эксперт Александр Меркурис.

«Зеленский <…> приказал военным удерживать позиции любой ценой», — подчеркнул аналитик.

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Президент потребовал не допускать отступления Вооруженных сил Украины.

По словам эксперта, ситуация для ВСУ крайне сложная, а российское наступление будет набирать обороты. По его словам, после серьезных неудач украинских войск Запад начал требовать от Зеленского остановить «обрушение фронта».

МВД России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля.