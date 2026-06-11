Захарова строками Пушкина описала визит послов евротройки в МИД России

Два года назад послы Британии, Франции и Германии отказались явиться на встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, теперь же они сами просят их принять. Об этом напомнила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в телеграм-канале .

Она привела ссылки на материалы, в которых говорится об этом инциденте и иронически прокомментировала строчкой из стихотворения великого русского поэта.

«Как писал неотменяемый Пушкин: „Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты“. И вот, они у порога с просьбой принять», — написала Захарова.

Ранее послы Британии, Франции и Германии обратились в МИД с просьбой организовать встречу. Их принял заместитель министра Михаил Галузин. Он разъяснил принципиальные подходы российской стороны к поиску путей урегулирования конфликта на Украине.