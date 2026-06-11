МИД: Галузин разъяснил послам ФРГ, Британии и Франции подход РФ по Украине

Заместитель главы МИД Михаил Галузин провел встречу с послами Германии, Великобритании и Франции, на которой объяснил подход России к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Разъяснили принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения первопричин», — подчеркнули в МИД.

Также руководителям иностранных дипмиссий изложили оценки деструктивной политики глав их стран к украинскому кризису, направленной на стимулирование киевского режима.

Директор департамента по вопросам новых вызовов МИД России Петр Ильичев констатировал, что западные страны продолжают покровительствовать киевскому режиму. По его словам, единственная тактика в такой ситуации — публично показывать их сущность.